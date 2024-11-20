中華隊21日首戰將碰上委內瑞拉隊，委國陣中有許多效力中職的洋將，不過勝騎士因為簽證問題先回委內瑞拉，之後就加入球隊，總教練羅培茲（Omar López）表示，教練團針對中華隊已經有做佈局，富藍戈、羅戈有機會登板。

委內瑞拉以A組第一之姿晉級4強，羅培茲認為，主要是因為委內瑞拉投打都表現得很好，隊內化學效應很好，大家也都明確扮演各自的角色。

不過今天下午委內瑞拉來到東京巨蛋練球時，並沒有看到勝騎士，羅培茲表示，勝騎士目前正在委內瑞拉處理日本簽證事宜，取得簽證後會立即返回日本。」他也不諱言，對上中華隊，會派出有中職經驗的投手登板。

羅培茲表示，對於這次12強，第一個目標是要闖進東京，「這已經實現，現在就是要贏下整個比賽，一步一步來，先達成初步目標後，下個目標就會浮現，現在已經達成第一步了，接下來要成為第1支12強奪冠的拉丁美洲隊伍。」