桃園「金牌好店」美德糕餅鋪老闆娘游素蘭20日在議員段樹文和黃瓊慧聲援下控訴遇到惡質營造商。(蔡依珍攝)

桃園「金牌好店」美德糕餅鋪老闆娘游素蘭20日控訴遇到惡質營造商，並出示地板龜裂、土坑裡綁鋼筋等照片批評施工品質不佳。(蔡依珍攝)

桃園「金牌好店」美德糕餅鋪老闆娘游素蘭20日控訴遇到惡質營造商，並出示地板龜裂、土坑裡綁鋼筋等照片批評施工品質不佳。(蔡依珍攝)

桃園「金牌好店」美德糕餅鋪20日控訴自建烘焙廠房時遇到專業惡質廠商，透過扶輪社找獵物最後都走上官司，斥資6000萬蓋的廠房不敢用還遭對方提告，希望市府淘汰工程蟑螂，也盼司法還公道。營造商則強調一切合法否則不可能成功申請使照，美德至今拒付280萬元尾款，相信法院會查明真相。

美德糕餅鋪曾獲桃園十大伴手禮名店，老闆娘游素蘭表示，2022年底斥資6000萬元興建中央廚房，企業社團活動結識的許先生自告奮勇說要幫忙蓋，豈料卻轉包，還衍生未按圖施工、偷工減料、藉故拖延、甚至強鎖廠房拒絕讓他們進入的糾紛，她當場出示土坑裡綁鋼筋、地板龜裂等照片，控訴施工品質不佳，也未做防水層和滯洪池，擔憂有安全疑慮。

游素蘭說，原談好5880萬元，她全然相信許先生並按工期支付，事後才發現早已超支共給了6072萬，營造廠卻反告她未履約、遲付工程款，讓她身心俱疲，懷疑對方借牌，要找第三方鑑定又遭拒，希望市府淘汰惡質廠商，也盼司法還公道。

「自己家門都進不去合理嗎？」聲援的議員段樹文和黃瓊慧則斥是無良營造商，專門在扶輪社挑獵物下手，欺侮老實的業者再告法院，甚至鎖門拒絕讓業主監工，最後是請鎖匠才順利開鎖，雖然美德也提告反制，但該業者涉入多起營造糾紛，希望市府徹查嚴懲不法營造商。

營造商楊姓負責人受訪則挑名指許先生就是中間人，美德在第8期知悉許拿介紹費佣金後就開始刁難，最多曾積欠1900萬尾款，他還得貸款代墊工程款，強調許一路幫美德殺價，每坪僅9.2萬，遠低於14萬的行情，他幾乎是成本價幫忙蓋，沒想到做到流血流汗又一身腥。

楊姓負責人打包票絕對物超所值，滯洪池本就不在合約範圍，他也同意委由土木技師公會鑑定，強調一切合法否則今年不可能順利申請使照，反倒是美德至今拒付280萬元尾款，不得已才提告，也解釋借牌行情是15％工程款，是他全案管理費的近3倍，「牌都借不起！」且公司是自己掛名，才不會搞壞行情，自己才是受害者，相信法院會查明真相。