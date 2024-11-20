高雄市政府18日晚間發布最新一波例行性人事調動令，其中旗山區公所主祕莊家柔，升任旗山區公所區長，不論曾相處過的長官及同事都對她工作能力非常肯定，由於她在地方上人緣佳，成為旗山首位女性區長，祝賀花籃擠滿門邊。

莊家柔今年53歲，1992年在彰化縣初任公職，隔年返回故鄉，1993年任職原高雄縣美濃鎮戶政所，1997年至2000年至旗山鎮戶政事務所服務，後來到杉林區公所擔任祕書室主任、旗山區公所擔任主祕，先後在高雄市旗山、美濃、杉林區服務超過20年，一路從基層升任，公職歷練相當完整。

高雄市旗山區在縣市合併前，未曾出現過女性鎮長，現任市議員林義迪為縣市合併後，從高雄縣旗山鎮鎮長成為第一任的旗山區區長、之後區長分別是黃伯雄、陳佑瑞、李惠寧、謝健成，莊家柔成為旗山有史來首位女性區長。

人事調動令發布後，不論是和莊家柔共事過的同事，或一路看她在公職路上成長的長官，甚至地方居民祝賀聲不斷。

其中擔任過她最久的長官，即是從客委會主祕升任大寮區公所區長的鍾炳光說，莊家柔30年前在美濃戶政所擔任戶籍員，他當時是美濃戶政所祕書，之後他調任杉林區長，莊是杉林區公所主任，莊工作認真能力強，交辦的事情都能如期完成，肯定她上任區長職位一定沒問題。

莊家柔升任美濃戶政所擔任祕書期間，曾幫助民眾越洋尋親成功，在杉林區公所擔任祕書室主任期間，努力奔波節省公帑，完成現在上平公園的興辦事業計畫，2021年在旗山區公所擔任主祕，輔佐區長完成各項重要事項，協助旗山區公所連續3年在災害防救業務評核都榮獲特優。

如今升任區長，莊家柔說，責任更重了，她期許旗山區能夠在她帶領團隊努力下，成為更閃爍耀眼、更具特色的地方。