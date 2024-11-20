蘋果今年9月推出iPhone 16系列，因缺乏特色銷量不如預期，有關iPhone 17系列的傳言已滿天飛，最新消息指出，蘋果計畫推出超薄新機iPhone 17 Air，厚度只有約6毫米，是有史以來最薄的iPhone，將採用台積電第三代3奈米製程（N3P）製造。

根據macrumor報導，分析師Jeff Pu預測，蘋果即將推出的iPhone 17系列將搭載全新一代A19晶片，標準機型iPhone 17和iPhone 17 Air預計採用A19晶片，iPhone 17 Pro 和iPhone 17 Pro Max則會升級成A19 Pro晶片。

iPhone 17系列性能將提高、更省電，因為將採用台積電最先進第三代3奈米製程（N3P）製造，相較於iPhone 16系列使用第二代3奈米製程「N3E」，預計將有顯著差異。

iPhone 17 Air被認為可能會是有史以來最薄的iPhone，歷代的iPhone中目前最薄的是2014年推出的iPhone 6，厚度是6.9毫米。

不過南韓知名爆料客「yeux1122」透露，蘋果為了讓新機型能盡可能輕薄，都往更薄的電路板以及新的電池材料著手，但礙於供應商問題以及開發成本暴增，售價恐怕難以讓大眾接受，最終機身可能與iPhone 6差不多。

綜合先前外媒透露的消息，蘋果iPhone 17 Air（Slim）將是超薄的設計，螢幕為6.6吋，不過相機則只會配置一顆4800萬畫素的後置鏡頭。