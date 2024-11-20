國民黨籍羅東鎮長吳秋齡表示，工程應繼續往前走，未來一定會是羅東新亮點計畫，盼代表會全力支持，一起完成大建設的使命。代表會預計下周表決。（吳佩蓉攝）

民進黨籍副主席李錫欽認為，公所現址為精華區域，具有經濟價值，可改為商業用地，增加公所財源。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮公所計畫原址重建，編列明年臨時辦公室搬遷及第二期裝修費用逾2858萬元。20日鎮民代表會上，多名民進黨籍代表反對原址重建，重提遷建機關用地六；國民黨籍鎮長吳秋齡表示，工程應繼續往前走，未來一定會是羅東新亮點計畫，盼代表會全力支持，一起完成大建設的使命。代表會預計下周表決。

羅東鎮公所屋齡約58年，極需重建，2020、2021年吳秋齡第一屆任期內，公所編列1456萬元規畫設計監造費用，2022年鎮長選舉時，吳秋齡連任成功並延續公所原址重建的規畫；公所原估計重建工程費用約7億元，由於物價上漲，今年上升到約10億元。

明年度總預算中編列2858萬3000元「臨時辦公室搬遷費用及第二期裝修費用」，本已獲得代表會共識，今日代表會審預算時，多名民進黨籍代表出聲反對原址重建。民進黨籍副主席李錫欽認為，公所現址為精華區域，具有經濟價值，可改為商業用地，增加公所財源；反之，原址重建只會阻礙發展，整體會停滯不前。

民進黨籍代表張蕙蘭指出，公所只獲得中央承諾補助1億元，其餘9億元工程費從哪裡來？公所一年收入盈餘約7億元，應通盤完整檢討規畫。代表陳定霖說，現在公所建物已通過耐震測試初評，就沒有急迫重建需求，臨時辦公室也得等到宜蘭第二行政中心完成才能搬遷，且縣府對於該中心竣工日遲遲沒有確切說法。

無黨籍代表林聰文認為，機六用地取得是大問題，剛徵收費用就需高達6億餘元，舉例羅東轉運站也沒人要投資，商機不大，且羅東公所重建腳步已慢其他鄉鎮市很多，現在不是爭執的時候，應積極討論改建。國民黨籍代表陳震宇也說，機六用地取得時間難以估計，原址重建才是最快的方式，不然又遙遙無期了。

吳秋齡說，公所現址是羅東鎮的中心，也是未來城鎮新亮點計畫的重點，不只廳舍重建，後續還有商業城規畫、立體停車場與展演廳，新的公所也會供社區做活動中心；原址重建勢在必行，希望代表會全力支持，就算未來她卸任了，這也是階段性的傳承，工程預算一定會盡力向中央爭取，請代表會支持預算通過。