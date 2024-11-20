苗栗縣警察局頭份分局19日接獲斗煥郵局通報，一名趙姓男子疑似遭遇詐騙，準備匯款新臺幣6萬元。所幸在行員與警方的攔阻下，成功避免了一場財產損失。

趙男當時準備將款項匯入陌生帳戶，郵局行員察覺異常後一邊關心詢問，一邊通報警方協助。趕到現場的斗坪派出所警員許茹茵，耐心與趙男溝通後，發現他是在抖音上認識了一名自稱「小仙女」的女子。對方鼓吹他投資某款網路APP，並聲稱可迅速獲利。趙男心動之下準備匯款，卻差點掉入假投資詐騙的圈套。

警方隨後向趙男說明詐騙手法，並提供相關案例，讓他了解到事情的真相。經一番勸說後，趙男終於放棄匯款，對行員和警方的即時幫助感到十分感激。

頭份分局長林育旺表示，近來假投資真詐財案件有增多的趨勢，呼籲民眾提高警覺，防止遭詐騙，民眾如有接獲不明人士以臉書或LINE要求加好友，慫恿投資或要求借款、面交現金等，這些均為詐騙集團之慣用手法。

警方提醒，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證，並依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的覬覦的對象。