綠鬣蜥近年來入侵苗栗縣，影響生態環境與農作物，引起縣議員張佳玲及鄭聚然關切，要求縣府採取行動，避免對生態及農民生計造成更大威脅。縣府農業處長陳樹義解釋綠鬣蜥入侵苗栗，是從南部偏鄉菜田，伺機混上載運蔬菜的菜車來到苗栗，縣府將把苗栗縣列為綠鬣蜥高風險防治區，向中央爭取更多生態治理資源與補助。

張佳玲在總質詢時建議縣府， 建立全面的綠鬣蜥防治機制、並建置專業的捕捉隊，參考捕蜂、捕蛇等既有外包模式，鄭聚然也關切流浪犬、綠鬣蜥、以及台灣彌猴等泛濫問題。張佳玲並詢問綠鬣蜥是怎麼進入苗栗縣境內的？農業處長陳樹義解釋，應該是搭南部的菜車北上的，答覆一出，引來全場哄然。

綠鬣蜥入侵苗栗縣，引起縣議員張佳玲及鄭聚然關切。（謝明俊攝）

綠鬣蜥入侵苗栗縣，引起縣議員張佳玲關切。（謝明俊攝）

綠鬣蜥入侵苗栗縣，引起縣議員鄭聚然關切。（謝明俊攝）

陳樹義答詢表示，縣府會以公開招標或與生態防治專家合作，建立長期合作機制，形成穩定的防治網絡，並置專屬聯絡窗口，方便民眾回報綠鬣蜥蹤跡。由於多數民眾對綠鬣蜥的危害與防範方法了解不足，縣府會加強宣導。包括教導民眾如何辨識綠鬣蜥及其棲息地，對飼主教育，確保其了解相關法律規定，避免違規繁殖或任意棄養，從源頭控制綠鬣蜥的數量，對於未依法登記飼養的民眾，加強稽查與罰則執行，提供檢舉獎金制度，鼓勵民眾檢舉非法飼養與放生行為。

陳樹義答詢，此外，還要建立長期生態監測計畫，結合地方大專院校或生態保育單位，定期監測綠鬣蜥的分布範圍與數量變化，並將結果公開透明。並將苗栗縣列為綠鬣蜥高風險防治區，向中央爭取更多生態治理資源與補助。鼓勵居民組建「綠鬣蜥巡防隊」，提供巡防隊所需設備與基本補助，提高社區參與意願。