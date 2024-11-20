立法院本會期是預算會期，不過因為禁伐補償等爭議，造成立院及政院關係緊張，在野黨因此多次退回總預算，導致總預算審查期程大幅延宕，人事案審查也陷入停擺，立法院長韓國瑜20日召集朝野協商，確定立法院本會期將延會至1月21日，春節前一周才休會。

立法院朝野黨團日前協議，考試院人事同意權案將於11月22日舉辦全院委員會的公聽會，接著陸續審查人事案，並於12月17日行使同意權投票；司法院大法官人事同意權則將於12月2日舉行全院委員會公聽會，並逐一審查人事案，並於12月24日行使司法院大法官人事同意權投票。

由於總預算先前已經遭六次退回，審查進度已經大幅延宕，立法院各委員會近期才開始著手密集審查各部會預算，年底前還有考試院及司法院多場的人事審查會，期間還有選罷法、財劃法的攻防，導致立院無法在法定會期12月底前完成所有議案，必須延會至明年1月21日。