華納兄弟探索集團旗下的全新串流平台Max於東南亞5國以及台灣還有香港等地正式上線，19日在菲律賓舉行亞洲上線活動，找來哈利波特系列電影當中的雙胞胎兄弟檔詹姆斯以及奧利佛站台，兩人看到大批熱情粉絲，直呼：「能夠來到現場真是太棒了」！

詹姆斯、奧利佛在媒體晚宴上接受主持人訪問，詹姆斯分享，當初接到邀請要來菲律賓，他們立刻抓住機會答應，由於哈利波特系列電影已經推出20多年，奧利佛透露，其實主演群私底下都還有持續聯絡、保持友好關係，「只要約一下，無論是看足球比賽、喝一杯或是單純敘舊，剛好在同一個城鎮就會約出來」，他更開玩笑說：「就像大家會和高中、大學朋友出來玩，但我們讀的學校是霍格華茲」。

Max 19日晚間在馬尼拉市中心舉行上線活動，哈利波特系列電影中的雙胞胎詹姆斯(左)以及奧利佛出席站台。（圖／Max提供）

如今偶爾看到哈利波特重映，心情有點興奮，奧利佛笑說，曾經帶女兒去參加某個派對，結果看到他們在放哈利波特，讓他直言：「當下好想隱形。」而最後當然還是被其他在場的人認了出來。

兩人目前在平台上推出全新實境秀《哈利波特：烘焙巫師》，擔任主持人，節目找來18位全球優秀廚師分成兩隊競賽，由於節目重返當時哈利波特的拍攝片場，讓他們都相當興奮，奧利佛直言，「過了多年，回到熟悉的片場拍攝，感到非常輕鬆，很像從來沒有離開過」。

而節目製作出來的甜點許多也都融入哈利波特的元素，奧利佛分享，自己對當中一道「焦糖芒果」非常難忘，「那會融化在你嘴裡」，讓一旁主持人聽到都直呼口水直流！

Max的內容包括HBO、哈利波特、DC宇宙、Discovery以及卡通頻道，除了目前熱映的《六人行》、《權力遊戲》以及《企鵝人》之外，接下來也將上檔BLACKPINK Lisa主演《白蓮花大飯店》第3季、《沙丘：預言》等獨家戲劇，在 Max 上線提供觀賞。華納兄弟探索集團串流與遊戲執行長兼總裁JB Perrette更開心表示：「Max 首次在亞太地區直接上線，象徵著 Max 在全球擴張過程的重要里程碑。Max 現已成為成長最快的全球串流服務。我們期待透過我們的經典品牌與系列，為區域內的粉絲帶來喜悅。」