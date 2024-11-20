近日基隆市有民眾在接受流感及新冠疫苗施打後，感到身體不適送醫急救後，仍不治身亡。民進黨籍議員20日上午在施政總質詢中質疑雙打疫苗政策，基隆市長謝國樑表示贊成兩種疫苗應有一周左右間隔，市府將進行評估；另外也會協助家屬向中央申請預防接種受害救濟。

基隆市有一名59歲男子日前赴信義區衛生所施打流感及新冠疫苗，因感身體不適送醫急救後，仍不治身亡。

20日上午民進黨議員陳軍佐總質詢時表示，每個人的身體狀況不一樣，部分民眾不了解自己身體狀況，同時施打兩種不同疫苗可能無法承受。既然已經發生了事故，希望市府調整施打措施，不要一次打2劑不同疫苗；並協助家屬尋求預防接種受害救濟。

民進黨議員曾怡芳也表示，除基隆發生施打「左流右新」疫苗發生憾事外，也有其他縣市發生民眾雙打疫苗後死亡的案例，雖然確切的死亡原因還有待釐清，不見得與疫苗相關，但她認為應該將兩種疫苗分開施打。

對此，謝國樑對於雙打疫苗政策，他贊成兩劑之間應有些間隔，不一定要一次打完，也答應市府會再評估。至於受害家屬，市政在可行範圍內，也會協助家屬尋求預防接種受害救濟。

基隆市政府衛生局長張賢政表示，「左流右新」是衛福部訂下的政策，該政策經過專家評估才推動。後續衛生局將在疫苗施打時加強說明，讓民眾在施打前有所選擇。他強調，陳姓男子的死因與施打疫苗不一定有直接相關，目前已排定於25日進行遺體解剖釐清。