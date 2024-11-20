在COP29與G20峰會上，俄烏戰爭所造成的破壞與環境毀滅成為議題核心，而俄烏戰爭至今，於11月19日正好滿1,000天，烏克蘭詳記這2年多來，俄羅斯犯下超過6,500起危害環境的罪行，有近300萬公頃的森林因戰爭而遭到破壞，更有約瑞士面積3倍的地區受到地雷污染。

俄國軍隊於11月17日針對烏克蘭基礎發電建設進行大規模攻擊，致使G20峰會發布聯合聲明，呼籲消除飢餓、實現烏克蘭和平，並且希望能為加薩提供更多援助以結束中東的軍事行動。

因此，烏克蘭總統澤倫斯基19日於歐洲議會上，敦促歐盟應更嚴厲打擊俄羅斯。根據烏克蘭能源和清潔空氣研究中心的俄羅斯化石追蹤器的統計顯示，俄羅斯已從化石燃料中獲取約7,870億歐元的收入，其中歐盟國家就佔了其中2,060億歐元，這表示俄羅斯所販售的化石燃料，不僅破壞地球穩定、阻礙再生能源發展，更為毀滅烏克蘭提供源源不絕的資金。

因此在今年COP29會議上，烏克蘭特別設置了展館，讓外界人士可以親眼目睹環境破壞的情況，不僅有近300萬公頃的森林遭到破壞，更有約瑞士面積3倍的地區受到地雷污染，環境損失總額達到710億美元。

烏克蘭環境保護和自然資源部長斯維特拉娜·格林丘克表示，為了填補森林火災所造成的破壞，烏克蘭預計要在超過75,000公頃的土地上種植5.55億棵樹；且在別國的幫助下，35,000平方公里的土地也已排雷完畢，雖然戰爭還未停歇，但烏克蘭並沒有停止不前，反而希望趁著災後重建，將家園重建的更加永續。