獨／拍戲被導演羞辱是選角備案　《影后》男星揭幕後血淚：永遠忘不了

近期熱播台劇《影后》，以揭露演藝圈光鮮背後的滄桑為主軸，勾勒出劇中女演員們的人生故事，其中新人演員陳彥嘉在劇中飾演的Sega老師因洗一句腦台詞「交出你的Power！」引發劇迷們的注意，但現實世界中的陳彥嘉，其實也就如同劇裡渴望嶄露頭角的新人演員史艾瑪的角色，戲裡外的心境交錯令他自己在觀看影集時，都數次被情節所觸動。他在接受《中時新聞網》的專訪時，談起出道6年的辛酸歷程，坦言等待被看見的路充滿煎熬。

圖非當事劇組 / 陳彥嘉出道6年，受訪分享身為新人演員的辛酸經歷。 (畫面翻攝／ IG：george_actor0723)

回憶初入行的挫折，陳彥嘉提到曾經試鏡上某部電影的男主角，但導演卻因認為他「未能打開心靈」演好角色，選擇用極不尋常的方式試探市場反應。他被導演留在劇組，眼睜睜看著對方拿著其他一線男演員的名字板，在西門町街頭調查觀眾對男主角的選擇意見，而當他詢問導演為何還要留他在劇組時，對方卻直白回答「你就是Plan B啊」而這段痛苦的經歷，至今仍讓陳彥嘉無法忘懷。

然而，就像許多還在埋頭努力的演員們，都會遇到相同的困境，就是現實生活中的經濟壓力與家庭期待。他坦言，過年回家時為了不讓父母擔心，總會勉強從所剩無幾的積蓄中擠出紅包，但父母的反應卻讓他五味雜陳。他們總是會把紅包退回來，說知道他很辛苦。當在敘述父母把錢從紅包抽出來的那一刻，他甚至一度激動到紅了眼眶。並表示其實父親一開始是不支持他選擇作為演員的這條路，甚至有好幾年都因此不願跟回家的他說話，直到第一部作品播出，有了新聞的報導，才發現父親其實一直都悄悄將自己的新聞與海報剪下保存。他語帶哽咽地說道「明明只是在某個畫面閃過去而已，他們竟然可以高舉著手機去跟親朋好友說，這是我兒子。」那對他來說，是很珍貴的支持。

談及劇中新人女演員史艾瑪為名利不惜一切的爭議性舉動，陳彥嘉直言，無法討厭這個角色，因為那彷彿是在討厭自己。他坦承，身為新人演員，不可能不曾動過「不擇手段」的念頭「人都不可能是聖人，我沒有做那些事，但我能理解那種渴望被看見的心情。」陳彥嘉說，當演員可能一年、兩年甚至十年，每天都要努力健身、努力保養皮膚，一邊上課進修並同時做著各種兼職來養活自己，但一年下來獲得的試鏡次數卻寥寥無幾，但卻又要不斷的催眠自己、說服自己「我是一名演員」這是讓他覺得最辛苦的事。