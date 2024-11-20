信音今天舉行線上法說會，信音為國內知名防水連接器供應商，聚焦在NB、能源與儲能、消費電子與智慧家電、汽車與交通四大領域，終端應用包括：NB、智能家居、太陽能板/太陽能逆變器、電動自行車/電動摩托車、四輪乘用車、工業自動化設備等，公司亦已完成NB的So-Dimm及伺服器的Long Dimm等新產品開發，預計明年開始有業績貢獻。

受到NB及消費性需求疲弱，終端客戶對供應商要求降價力度增加，且汽車線束的成本結構與連接器不同，材料成本高達70%，學習曲線期為負毛利率，加上大陸薪資調升，致使信音2024年前3季毛利率下滑至23.51%，年減4.23個百分點，稅後盈餘9089萬元，每股盈餘為0.73元，累計前10月合併營收為30.27億元，年增3.61%。

就各產業別來看，2024年前3季NB營收佔比約53%，消費性電子約佔22%，車用電子約佔15%，新能源約佔9%，其他約佔1%。

信音表示，今年第4季看起來與第3季差不多。

除大陸製造基地，為因應供應鏈移轉，信音已規劃在泰國設立子公司，預計明年第2季小量產。

展望未來，信音表示，Type-C產品線拓展朝新高精密產品線開發，車用電子聚焦乘用車高頻高速傳輸應用，並開發兩輪車重點市場，新能源則是聚焦綠色能源應用市場，以及大功率產品開發，隨著DDR 5遞延至2025年第2季到第3季開始放量，且車用相關產品有望回溫，明年營運可望比今年好。