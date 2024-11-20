隨著疫情後國際交流恢復正常，我國國際醫療病人明顯增加，國際醫療援助及訓練交流也逐漸恢復。萬芳醫院駐史瓦帝尼癌症計畫護理師王盈婷，遠赴大洋洲、非洲超過10年，提供當地居民各項醫療照護、衛教服務，將台灣醫療服務的溫暖傳到國際。

國際醫療衛生促進協會今（20）日舉辦第九屆國際醫療典範獎頒獎典禮，頒發3名個人獎、3組團體獎及特殊貢獻獎。個人獎得主之一的王盈婷，曾3次到訪東非坦尚尼亞Engaruka部落進行醫療行動。2017年，她在當地推動布衛生棉計畫，協助女學生解決生理期衛生用品匱乏問題，避免生理期感染和因衛生問題導致的請假狀況。

王盈婷回想，許多非洲當地女性，因為月經而身體不舒服，或家人認為月經來不應出門，導致無法到學校上課、失去學習機會，因此當時推動布衛生棉計畫，用現有的素材教女學生如何縫製衛生棉，並致力傳達「生理期並不丟臉」的觀念。由於非洲當地語言多元，無法直接以英語溝通，她會與當地護理師協調，協助傳遞衛教訊息給當地居民。

王盈婷表示，自己是個獨立、勇於挑戰的人，已經投身國際醫療超過10年，「因為想做、想到不同的地方嘗試不同計畫」。王盈婷說，目前她仍在南非史瓦帝尼服務，今天回來領獎，下周會再飛回當地，繼續提供醫療照護服務，守護每位患者的健康。

另外2位個人獎得主，分別為國際合作發展基金會駐巴拉圭技術團計畫經理吳原安，以及花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠。吳原安推動巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫，協助將病歷轉為電子化系統，成為台灣援外及公衛醫療計畫典範；李啟誠則長年推動國際醫事人員代訓、秉持血液腫瘤科專長投入國際醫學交流，更為多位海外血癌患者提供骨髓移植，並將台灣骨髓移植技術推廣到國際。

團體獎項由林口長庚紀念醫院、亞東紀念醫院貝里斯醫療影像系統強化計畫團隊，及高雄醫學大學附設中和紀念醫院國際醫療中心榮獲；國際醫療特殊貢獻獎，則由國際合作發展基金會獲獎，國合會執行許多友邦的醫療援助計畫，成果豐碩。

國際醫療衛生促進協會理事長李偉強表示，全球許多角落充滿災難與不安，疫情後國際交流恢復，台灣的國際醫療病人明顯增加，特別以鄰近東南亞國家成長最明顯，國際醫療援助及訓練交流也逐漸恢復。近年來國際醫療典範獎已從醫界擴大到民間，並有越來越多其他領域的專家受到肯定，感謝每位醫護人員、團體的付出，讓台灣在國際醫療上向前邁進一大步。