國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉嫌詐騙洗錢引發熱議，親綠名嘴溫朗東在臉書連珠砲發文猛轟徐巧芯。徐日前指控溫朗東「裝瘋賣傻」逃避兵役，溫不滿徐以他不實病情隱私，妨害名譽而提告。台北地檢署今（20）日下午以被告身分傳喚徐巧芯出庭說明。

徐巧芯於下午現身在台北地檢署時，現場記者見到她時詢問：「委員今天為何事而來？」，徐巧芯用食指放在嘴邊做出噤聲手勢說：「秘密不告訴你」，然後隨著律師吳柏宏上樓進入偵查庭。

綠營連日來因徐巧芯大姑夫婦涉詐騙而攻擊徐巧芯，其中親綠名嘴溫朗東更質疑徐女丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧在父親陪同下體檢，獲判免役。

劉彥澧否認此事，強調兵役體檢是他自行前往，體檢過程完全合法合規，並出示病歷與診斷文件佐證。事後，徐巧芯指稱溫朗東不想服1年多的兵役，質疑溫裝瘋賣傻，最後被判定有精神疾病被驗退。

溫朗東不滿名譽受損，於今年4月23日上午到台北地檢署控告徐妨害名譽、違反個資法，之後再提起民事求償150萬元。