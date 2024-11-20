勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌， 據悉，勞動部部長何佩珊20日備詢時表示，謝宜容將記2大過免職，負責督導的勞動部發展署署長蔡孟良則記1大過調離主管職。

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。

立委洪孟楷指出，勞動部上面貼上「我是公務員我想好好活著」，國會改革後沒有調查小組，只能仰賴勞動部行政調查，甚至當晚輕生時家屬欲至大樓找他還被阻止。何佩珊向各界致上歉意，也坦言處理上有瑕疵。

立委黃國昌質疑，謝宜容宴請某協會花費4萬2000餘元，且加裝軌道燈、挪用多的會計項目，合理嗎？就保基金預算發放端午節43萬，就安基金38萬元用來發放中秋節禮品；勞動部政風處官員說，未收到2月檢舉案，11月11日發現議員檢舉信後隨即立案調查，將在2周內完成調查。

外傳謝宜容請辭，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，沒有收到辭呈。據悉，謝宜容也未提出辭呈。

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