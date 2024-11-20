藝人唐德惠（黃子芸）曾演出《戲說台灣》、《後山日先照》，昔拍三級片出名，20日舉辦新書《一念心改神的劇本》記者會，她2014年曾演過三太子的母親，沒想到緣分很深，知道三太子要求她行天命，討價還價請求延期3年，一直延期到第4次就被拒絕，她40歲開始通靈，6年前、47歲時跟三太子定契約斷慾，不能行「男女之事」，自此專注修行。

唐德惠目前剃度出家，感情、親情全都放下。（記者林奕如攝）

神奇的是，她和三太子約定後，去醫院檢查，發現雌激素為零，她真的無慾無求，「我說到做到。」她在這10年時間修行，幫助更多人靈修，專為信眾祭改，可以聞到味道、或是感受到靈體，她每天固定有定課，「沒有做半夜會敲門，七月農曆常常被敲門。」

她出家後斷七情六慾，最難就是對父母恩情，「父母一開始不能接受，之後全力支持，剃度時父母有來。」唯一一次捨棄不下，爸爸新冠肺炎確診，她請假一天去醫院探視，幸好父親度過難關，現在高齡80歲種植竹筍有名。

唐德惠早婚，38歲兒子已經成家立業，她也當阿嬤有2個孫子，「在修行時親情也要放下，他（兒子）可以理解接受，我很感謝媳婦，給他溫暖的家，感謝老天爺我照顧有緣眾生，神佛菩薩則是照顧兒子。」至於孩子的爸，她當初結婚不到一年就離婚，多年後無意間從朋友聽說才知對方過世，她遺憾表示，若有機會想跟孩子的爸說「我愛你」。

她目前是當山住持，信眾約百人，前陣子網紅加入邪教引起討論，被問宗教要如何避免被誤解？唐德惠表示，「邪教跟聖教是同樣事情，一念之間就是歪掉，心不能歪、不能貪，不要因此發財，你不能把錢放到自己口袋，要回到道場用途上。」