世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽20日展開，中華隊在男單、女單分別由林昀儒、鄭怡靜出擊，稍早鄭怡靜總局數1比3不敵中國大陸王藝迪，「小林老闆」林昀儒則是11比5、11比7、5比11、8比11、13比15遭德國華裔選手邱黨逆轉，林昀儒在生涯對戰2連勝後首度敗給邱黨。

在日本福岡舉辦的2024 WTT總決賽，男、女單打各16籤，男雙、女雙則各僅有8對組合能參賽，中華隊共3名選手與賽，其中女將鄭怡靜單、雙打都有賽程，單打今天9比11、13比11、4比11、5比11不敵大會第3種子王藝迪，明天要和李昱諄一起在女雙賽事8強賽登場，對壘今年10月在中國大滿貫賽封后的大陸組合錢天一／陳幸同。

第1局雙方5比5後林昀儒將邱黨的分數「釘板」在5分，靠著連得6分以11比5率先搶下局數，第2局林昀儒在自己的發球分拿到6分，並在對手發球時也搶下5分，11比7再下一城取得聽牌。

第3局邱黨作出反擊，5比1取得領先，並靠著幸運分10比5出現局點，並以11比5要回一局；第4局開局邱黨3比0領先，林昀儒在後頭努力追趕，在一次反手回擊球落點刁鑽讓邱黨救球不及，林昀儒追到6比7只剩1分落後，不過暫停後邱黨連得3分出現局點，林昀儒奮力化解，但還是被邱黨再討下一局，雙方進入第5局決勝。

大會官方在第5局開始前指出打到第5局邱黨的勝率略高於林昀儒，不過「小林老闆」強勢以2比0開始，但隨後邱黨連搶3分超前，這時場上再有暫停，回到場上林昀儒也回敬連得3分要回領先，無奈接下來兩分失誤掛網，雙方經過一番拉鋸，邱黨又出現一次擦邊幸運分以9比7接近勝利，關鍵時刻林昀儒連續得分，反以10比9出現賽末點，但被邱黨化解，兩人你來我往爭取分數，錯過了3個賽末點的林昀儒，最後被邱黨在第2個賽末點拿下勝利，未能繼續前進。