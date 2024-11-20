泌尿科醫師邵郁鏵日前分享，很多人問「小弟弟的粗度是不是越粗越好？」他解釋，陰莖大小，特別是粗度並非決定性生活滿意度的唯一因素，更重要是大小要「適合自己和伴侶」，健康才是關鍵。

邵郁鏵日前在臉書提到，在診間中常遇到對小弟弟粗度有迷思的患者，也有很多網友會來信詢問是不是越粗越好。根據統計，台灣男性勃起後平均陰莖周長約10～12公分，陰莖粗的確會讓女性陰道有被填滿的感覺，但陰莖大小、尤其粗度，並非決定性生活滿意度的唯一因素，更重要的是適合自己和伴侶，健康才是關鍵。

邵郁鏵指出，對大部分男性來說，陰莖外觀會間接影響自信，有些人單純想讓小弟弟看起來更突出、飽滿，也有些人希望能夠提升愛愛時的性表現。如果對於改善外觀有需求，陰莖增大有兩種方法，分別為龜頭增大術，以及陰莖增粗手術，可以擇一或兩者都做，能夠提升外觀的飽滿度、效果相對持久、改善夫妻的性愛體驗滿意度。

邵郁鏵說，坊間流傳許多龜頭增大及陰莖增粗的偏方迷思，建議在選擇任何手術之前，要仔細評估並與專業的泌尿科醫師討論，降低風險。