奇葩面試題目常常在網路上掀起討論，大陸某公司徵才，女面試官提出一道腦筋急轉彎題目，「書店裡買不到什麼書？」其中一位年輕男子回答「天書」，面試官不是很滿意；另一位男子自信滿滿說，「書店裡什麼書都買得到，唯一買不到的應該就是遺書了。」面試官聽了勾起難過回憶，眼眶泛淚，沉默一陣子才回神，最後也決定錄取他。

大陸博主《小王說職場》在網路上分享一道面試題目，某日商企業招募銷售人員，他的朋友張亮得知消息後立刻報名，沒想到面試讓他印象非常深刻。

當天共有3位求職者一起參加面試，面試官是位40歲左右的女主管，在經過一些簡單考核後，面試官出了一道腦筋急轉彎題目，「書店裡買不到什麼書？」並給他們5分鐘思考。

第一位年輕男子搶先回答，「書店裡買不到的書應該是天書吧！」第二位求職者接著說，「應該是出版很少的書，才沒辦法在書店買到。」面試官聽完兩人回答，覺得有點普通。

最後輪到張亮，他自信滿滿說，「其實書店裡什麼書都買得到，包括無字天書，唯一買不到的書應該就是遺書了，因為它不可能出現在書店裡。」

女面試官聽完張亮的回答，似乎勾起了傷心的回憶，沉默一陣子才回過神，最後也決定錄取張亮。