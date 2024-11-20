台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》播出後引起各界迴響，節目本週已經來到第9集，也是全新淘汰賽的最後一集，選手們無不戰戰兢兢，端出最好的演出應戰。

今(20)日製作單位公布《Talk Talk秀台語》第二季海選正式海報，宣告新的旅程即將緊鑼密鼓的展開，報名時間從11月15日到2025年1月31日截止，非常歡迎各地的英雄好漢加入我們的行列，一起到第二季節目上切磋功力，讓更多人看見以及聽見台語的美好。

《Talk Talk秀台語》本周節目客座評審迎來主持、歌唱、戲劇三棲的「南港劉德華」黃鐙輝，他笑著說：「沒買到劉德華的演唱會門票沒關係，今天我來唱歌給大家聽。」節目一開始，黃鐙輝就帶來台語RAP開場秀，又加碼模仿伍佰跟李炳輝同台，一人分飾兩角把現場的大家逗得笑哈哈。黃鐙輝也以過來人身份給大家建議：「來到這裡讓我想起20年前自己剛出道的青澀模樣，其實自信是最重要的，即使不好的內容經過不斷的研究再濃縮之後，一定也會長出一朵花！」

黃鐙輝（右）能演、能唱又能主持，是個全方位藝人。（公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》第一季節目進入倒數，觀眾反應更趨熱烈，每週都會特地到首播聊天室和留言區許願敲碗，希望第二季可以看到自己心目中喜歡的人選，目前許願排行榜上伍佰、楊繡惠、苗可麗都並列前茅，許願名單還包括謝龍介、陳柏惟、楊大正、蔡昌憲、蕭煌奇、方宥心、金枝演社團長王榮裕、茄子蛋阿斌、演員張再興、網紅紅豆妹、冬天、教英文的Peggy、陳亞蘭、台通李毅誠、鳥來伯與13姨那一家，澎恰恰、春嬌、鳥來嬤、潘麗麗、黃西田、康康、籃籃、李鑼、孫協志、阿西。製作人黃淑宜也開心的表示：「歡迎親愛的觀眾朋友們繼續許願，也繼續支持我們的節目，可以讓越來越多人加入講台語的行列。」