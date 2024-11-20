法人認為，華南金今年配發1.3元股利，現金股利1.2元、股票股利0.1元。因此，明年華南金股利若以配息率82%估，明年配息有機會挑戰1.5元。

華南金表示，今年獲利增加，明年股利發放會朝比今年好，但最後還是去考量永續經營。

華南金10月獲利17.49億元，累計前10月稅後純益逼近200億元，達196.01億元，較去年同期的183.29億元，成長12.72億元，年增6.94％，每股稅後純益(EPS)達1.42元。

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