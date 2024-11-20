周三日經225指數收盤跌62.09點或0.16%，為38352.34點。東證一部指數跌11.74點或0.43%，為2698.29點。

全球市值最高公司將在周三美股盤後公布第三季業績，將測試晶片需求以及AI狂熱的持續性。

根據期權分析服務公司ORATS的數據，輝達的期權交易顯示，財報公布後，股價將往兩邊波動8.5%。

Capital.com資深市場分析師Kyle Rodda說，有鑑於輝達的規模龐大，財報結果將影響華爾街現金結清後的期貨交易，並在周四早上亞洲股市開盤時產生連鎖反應。

儘管美股在周二上漲，但日本許多與晶片有關的大型股微幅下挫，不過在下午交易期間，跌幅收窄。

東京威力科創跌0.6%，成為日經指數第二大拖累，僅次於保險公司東京海上控股的下跌7%。

專注AI新創投資的軟銀集團跌0.4%。

與此同時，輝達的客戶之一愛德萬測試(Advantest)出現反彈，上漲1.1%。

新聞指出，Seven & I的創辦家族計畫在本財年內私有化該公司，推動股價上漲6.5%。

索尼(Sony)上漲2.8%，據路透周二報導，該公司正在就收購出版媒體和遊戲公司角川，進行談判。周三角川也上漲16%。