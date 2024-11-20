周三台北股市，鴻海股價上漲1.23%，收在206元。

知情人士透露，鴻海這次取得的是所謂的「新資金貸款」（new money loan），也就是在既有貸款上，額外為該公司提供更多資金，而這筆新資金將用於一般企業用途。這筆貸款由17家國內外銀行提供。Foxconn Singapore Pte. Ltd、Falcon Precision Trading Pte. Ltd和ECMMS Precision Singapore Pte. Ltd為借款方，而鴻海是擔保人。

鴻海沒有對此報導發表評論。

鴻海看好這波AI伺服器榮景將持續到明年。董事長劉揚偉日前在法說會上表示，雲端產品將成為鴻海明年的成長支柱，可望趕上手機事業營收。

此外，鴻海正在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地。鴻海周二宣布將採用輝達Omniverse平台，利用數位孿生（Digital Twins）技術在台灣、墨西哥打造新世代AI工廠（AI Factory）。據報導指出，鴻海的台灣廠將於12月投產，墨西哥廠則料將於明年初投產。