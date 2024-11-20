前台鹽實業董事長陳啟昱涉嫌掏空子公司台鹽綠能潛逃遭到通緝，至今仍下落不明，近期他更被爆出疑似與酒店名花「Tina」外遇，也導致陳啟昱與前妻曾姿雯離婚，且Tina的帳戶有不尋常的資金流動，不排除與陳啓昱有關。

陳啟昱涉光電弊案，台南法院召開羈押庭時他無故未到，遭發布通緝，至今行蹤成謎，坊間傳聞，陳啟昱早已經捲款偷渡到菲律賓，名下逾新台幣1億元的資產也幾乎全被提領或匯出，還疑似透過交往已久的酒店小姐Tina協助匯出。

前台鹽實業董事長陳啟昱涉嫌掏空子公司台鹽綠能潛逃遭到通緝，至今仍下落不明，近期他更被爆出疑似與酒店名花「Tina」外遇。（本報資料照片）

據傳，這名酒店小姐Tina在高雄「鉑金會館」工作，她擁有高顏值，且散發成熟女性魅力，因為長期與陳啟昱交往，陳啟昱才會和曾任高雄市民政局長、觀光局長及基隆市觀光及城市行銷處長的前妻曾姿雯離婚。另外，還傳出Tina在1個月前已經離境，且帳戶有異常金流，不排除是幫陳啟昱洗錢的紀錄。

知情人士指出，鉑金會館位於高雄苓雅區，前身是「香水外灘會館」，店內女性公關以30、40歲輕熟女居多，她們服務好、身段柔軟、交際手腕高明，吸引許多政商名流前來捧場，為人海派、交友廣闊的陳啟昱也是店內的常客之一。

★未經判決確定，應推定為無罪。