勞動部勞發署北分署驚傳一名公務員因職場霸凌，選擇在辦公室輕生，案件持續延燒。事後，勞動部說明調查報告指稱謝宜容雖對同仁情緒失控，並做出咆哮、侮辱或貶低行為，但現有事證無法證明吳姓公務員曾遭受霸凌，引發民眾質疑「是否綠色官官相護」。對此，律師林智群認為整起案情的關鍵在於，謝宜容與該名公務員有沒有直接的業務往來。

律師林智群認為，謝宜容有職場霸凌行為，與公務員自殺身亡，兩件事之間是否存在因果關係，關鍵在於「謝宜容與該名公務員有沒有直接的業務往來」。

「如果該公務員是中高層公務員，跟謝宜容間有業務往來，有line，謝宜容半夜line人家，還要求10分鐘內回應，不然隔天會叫他進去罵，那謝宜容就有霸凌該公務員的行為，如果因此導致公務員輕生，就有因果關係。」林智群進一步指出，若謝宜容對一級主管、科長，而該公務員是基層，彼此並無直接業務往來，甚至未接觸，應怎麼證明公務員死亡與她有關係？

最後，林智群直言許多人看事情經常套用直覺反應，殊不知於法院須證明因果關係，並且常看到的情形不外乎，一堆人言之鑿鑿，認為必然有罪，卻沒想到地檢署偵辦，認定無因果關係，予以不起訴，而民眾紛紛開始質疑地檢署壓案，「反正沒依照大家想定的結果去判，就是地檢署有問題？這種反智行為，現在很多。」

針對39歲吳姓公務員輕生案，勞動部調查報告指出，分署長起初在會議上表現北上，但後來卻特別召開會議，要查出是誰向立委洩漏同仁輕生一事。報告同時揭露，分署長要求主管隨時回應Line訊息，若有人未即時回應，隔天將遭到責問或排擠未依指示的同仁，又或強制下屬上班時間跑步、面商等過度要求，造成同仁負擔及壓力。

另勞動部調閱吳員生前的出勤紀錄，發現吳從10月22日至11月1日，每天於清晨5、6時上班，直至晚間7、8時才下班，實際上每日工時已逾12個小時；不過離奇的是，吳員從未報過加班，壓榨的勞動環境被揭露後引發外界關注。勞動部坦承，謝宜容雖對同仁情緒失控，甚至咆哮、侮辱或貶低，但皆出於「目的良善」，而現有事證並無法證明吳姓公務員曾遭受長官霸凌。

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