位於澄清湖畔的高雄高爾夫俱樂部，因陷入與市府租約糾紛，公告於11月24日結束營業，市府將收回土地打造滯洪公園，停業消息不僅讓花費數百萬購買球證的會員權益受損，球場工作人員、桿弟惶恐「下個月沒收入」，桿弟工會於球場貼出陳情書，嘆一甲子付出卻換來沒有保障的「假承攬、真雇傭」，怨俱樂部至今神隱不作為。

據了解，目前俱樂部約有770名會員、250名工作人員，因球場終身會員約要價300至500萬，面對停業消息俱樂部至今尚未針對會員提出任何退費、補償方案，讓會員組自救會希望市府網開一面留下球場，更要俱樂部能維護會員、工作人員權益。

16日自救會成立現場，也有多達20名桿弟現身，高雄縣桿弟工會理事長林素惠說，球場內桿弟許多都來自弱勢家庭，靠球場為生工作數十年，甚至有13歲做到現在50幾歲，失去球場恐難以維生。還有桿弟激動落淚嘆「不知道下個月怎麼生活」。

桿弟自救會貼出陳情書，指控俱樂部刻意不作為。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

桿弟現身自救會成立現場落淚嘆「不知道下個月怎麼生活」。（任義宇攝）

今日桿弟工會組織自救會於球場貼出公告，以「對俱樂部會長陳建甫及總經理劉厚鵬最沉重的控訴」為題，指球場的桿弟都是為球場奉獻己時年的老姊妹，甚至不少已從少女至今付出一甲子時光，提供球場客人最優質服務，雖然收入不算豐厚，但卻姊妹們賴已維生的唯一技能。

沒想到如此生活在今年11月發生重大變化，停業相惜伴隨而來是對失業的惶恐，更心寒的是一甲子服務就要被俱樂部無情拋棄，至今沒有任何說明及指是，形同放任自身自滅，更可惡的是，俱樂部面對知識水平不高的桿弟，簽下的竟是對勞方毫無保障權利的承攬契約，形同博客來「假承攬、真雇傭」翻版。

自救會表示，經營球場俱樂部的陳家第四代陳建甫會長，以及總經理劉厚鵬刻意不作為，讓數百家庭生計一夕之間陷入絕境，其罔顧人情、玩弄法律行徑，恐讓德高望重的陳家蒙羞，強調會全力捍衛工作權益同時，要對上百名桿弟提供妥善安置，並提供應有補償。

在球場打球數十年的球友也為桿弟發聲，說高雄球場歷史悠久，長年來桿弟認真服務都備受球友肯定，希望俱樂部能妥善應對，也希望市府網開一面，希望能多加溝通，讓球友有舒適打球環境。

高雄市府消保官回應，已聯繫俱樂部要求妥善處理會願退費事宜，目前俱樂部會員約有770位，消保官會主動捍衛消費者權益；高雄市工務局則說，該處為水源保護區，於今年8月發現違規使用農藥達24種495罐情節嚴重，且業者拒絕配合調查，已依法開罰並收回球場，將轉型為具休憩、防洪功能的公園。

高雄市勞工局表示，財團法人高雄高爾夫俱樂部已向勞工局提送大量解僱計劃書，勞工局也分別於11月18、20日入場了解現況並督促雇主善盡責任，確保員工權益；目前僅有部分勞工向勞工局諮詢法令規定，尚無收到申訴案件。