有「台灣歌劇教父」之稱的曾道雄，在離開彰化60年之後，應彰化市公所之邀，將在30日晚上舉辦台灣歌劇教父曾道雄教授返鄉音樂會，市公所在16日開放索票，不到3天時間，1000張入場券就被索取一空，顯見台灣歌劇教父的魅力，曾道雄也將提供由他重新詮釋的世界名曲CD做為獎品，在音樂會中間休息時段抽獎。

曾道雄出生彰化田中，是我國著名的男中音，他歷任教師、歌唱家、指揮、導演、作曲與編劇家，其表演足跡橫跨歐、亞、非、美四洲，但他一直希望能在自己故鄉的舞台舉辦公益演出，在離開彰化60年之後，他86歲這一年，終於完成返鄉舉辦音樂會的願望，音樂會將在30日晚間7點到9點，於彰化高中雨賢館登場，會中他將擔任指揮、導聆。

曾道雄為了這一場返鄉音樂會，特別以羅西尼的「塞維亞理髮師」終曲，將彰化的景觀和古蹟填入歌詞中，量身訂做編寫《彰化頌歌》；他表示，節目安排有宗教歌曲、雅俗音樂、歌劇選粹與舞蹈，演出的曲目除了《彰化頌歌》外，還有精心挑選的11首歌曲及3支舞蹈，由他親自導聆，讓大眾能更深入體會歌曲的意境。

彰化市長林世賢表示，曾道雄教授是彰化子弟登上國際文化藝術舞台的縮影與典範，30日晚上的演出，堪稱是國家級、國際級音樂會，入場券免費索取，讓大家不須舟車勞頓，不用花任何一分錢，就可以近距離聆聽表演，機緣難得。