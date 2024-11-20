近日勞動部勞動力發展署北分署公務員傳因職場霸凌輕生，引發各界熱議。對此，有民眾在網路發文表示，現在公務員比勞工還悽慘，不但沒受到勞基法保障，若是遇到奇怪的主管，離職了退休金少一大堆，還不一定領的到。引發兩派網友唇槍舌戰。

原PO在PTT以「公務員是什麼時候比勞工悽慘的」為題發文，稱公務員錄取率5%，起薪3萬元，還不受勞基法保障，最高可連續加班72小時，加班費還比勞工少。且生涯中若是遇到中年發瘋的主管，離職了退休金少一大堆，還不一定領的到，「等於被綁死在國家」。

文章曝光後，認同原PO的網友紛紛表示，「已經慘了至少20年，只是勞工低薪讓人產生公務員很爽的錯覺」、「退休金被砍」、「現在除非文組，不然誰當公務員，高考薪水也很慘」、「華人就是自立自強」。

不過也有民眾持不同想法，稱「這麼慘，怎一堆人還去考」、「上層有很多爽缺，肥貓」、「從來都沒比勞工慘過」、「其實勞工範圍很大，工廠也分等級，有很多比公務員慘的勞工。」

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