微型電動二輪車從11月30日起登記、領用及懸掛牌照後才能上路行駛，台南市警局交通大隊持續針對學生、長者及外籍移工等重點使用族群加強宣導，並規畫3階段宣導及執法工作。

交大表示，第一階段的「擴大宣導期」，從11月20日起至11月29日止，除重點對象宣導外，第一線員警執勤時，也將加強攔查未依規定領用牌照的微型電動二輪車，並宣導車主相關登記、領用牌照程序及法令規定，提醒車主盡速辦理。

第二階段的「加強執法期」，從11月30日起至12月9日止，將針對《道路交通管理處罰條例》未依規定領用或使用偽造、變造牌照等相關車牌違規情事，加強取締查緝。

至於第三階段的「常態執法及宣導」，從12月10日起，針對微型電動二輪車酒後駕車、未戴安全帽、不依規定停車、不依號誌指示及乘坐人數超過規定數額等常見違規項目，實施常態性執法及宣導工作。

交通大隊長洪國哲指出，微型電動二輪車未依規定領用牌照上路者，根據《道路交通管理處罰條例》可處1200元以上3600元以下罰鍰外，並須當場禁止行駛、移置保管，影響甚鉅，提醒尚未依規定登記領用牌照的微型電動二輪車車主，盡速辦理相關手續以免受罰。