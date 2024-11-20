希希CC挺身出面控告涉嫌騷擾的粉絲。（王揚傑攝）

有台版新垣結衣、小張鈞甯之稱，IG粉絲高達30萬的模特兒「希希CC」，自去年底遭1名法裔加拿大籍男粉絲騷擾，不斷透過希希的官方LINE帳號傳送「你害了我，不在乎，我自殺時才通知你」等騷擾訊息。今（20）日希希在經紀公司、律師陪同下，至新北市海山警分局偵查隊報案，提告該名粉絲涉嫌《性騷擾防治法》。

希希表示，去年底該名外籍粉絲開始在自己的官方LINE中抱怨一些活動，她透過訊息與之互動，該粉絲言詞卻愈來愈偏激，言詞攻擊自己及其他模特兒，並自稱有精神疾病，常以自我傷害為要脅，她數次嘗試安撫對方情緒，但絲毫不起作用，甚至出現「你害了我，不在乎，我自殺時才通知你」等言論。

希希說，自己雖然僅在活動現場見過該名粉絲1、2次，但他的言論已令自己心生恐懼，害怕再於活動場合遇到此人；而且從同行中得知，許多女生也都曾受到該名粉絲騷擾，所以自己決定挺身站出來，循求法律的協助，除了希望這名粉絲能停止不當行為，也呼籲其他女性，不要姑息犯罪，可循司法管道保護自己。

希希所屬經紀公司表示，希希CC目前主要從事寫真模特工作講師及經營品牌保養品已經7年，同時也是CosplayUniverse角色扮演宇宙活動共同創辦人，提供角色扮演愛好者學習及展現的舞台。

海山分局表示，目前已完成受理報案程序，近期將通知涉案人到案說明。