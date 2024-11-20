2024年11月20日澎湖縣／澎湖「天祥營區」，20日上午舉行落成啟用典禮，澎湖縣府會雙首長等貴賓參觀新營舍。（許逸民攝）

政府推動「興安專案」，來加速整建各地的老舊營舍再添一成果。駐地澎湖的陸軍一支部「天祥營區」，20日上午舉行落成啟用典禮，澎湖縣府會雙首長等貴賓都蒞臨與會，共同見證這一具有歷史意義與現代進程的重大里程碑。

出席的澎湖縣長陳光復表示，國軍是國家穩定與發展的堅強基石。澎湖作為臺灣海峽的戰略要地，肩負著守護國土與維護和平的重要責任，尤其在兩岸當前緊張的局勢下，國軍的駐守與戰備更顯關鍵。

他感謝國軍官兵長期以來的辛勤付出，讓國家得以穩步前行、人民得以安居樂業，同時也感謝所有參與天祥營區改建工程的相關單位與人員，為國軍建設新家園盡心盡力。

天祥營區營舍多為民國49年建造完成，因使用年限已逾，設施老舊，居住品質不佳，故納入「興安專案」計畫內。此次工程歷時4年（109年~113年），包括新建生活大樓、聯合餐廳、會客室暨待命班室，以及三級保修廠、聯合機房、辦公室等12項建築設施，為國軍官兵打造現代化、專業、安全的訓練環境。

上午的啟用典禮，在鎮疆戰鼓社震撼人心的開場表演下揭開序幕。除縣長外，包括議長陳毓仁、議員許國政、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、澎湖縣調查站主任林山峻、和平營造董事長張翔閎、陸軍澎湖防衛指揮部指揮官郭俊德中將等都前來共襄盛舉。

而這也是繼年初前總統蔡英文赴澎湖主持五德營區完工啟用典禮後，澎湖地區「興安專案」中第2個完工的新營區。雖然新營舍美輪美奐，但由於位置適中，腹地廣大，也讓與會的議員見狀嘆說，這當初如果撥用來當縣政中心，把府會等所有機關遷來這統一辦公該有多好，可惜軍方搶建了。