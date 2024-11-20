周三南韓KOSPI指數收盤升10.34點或0.42%，為2482.29點，為連三漲。交易金額為溫和的7.7兆韓元(約新台幣1764億元)。外資和散戶皆賣超，機構投資人則買超。外資為連續第九個交易日維持賣超。

周二華爾街的那斯達克上漲超過1%，主要是投資人對輝達的財報預期，帶來了希望。

在首爾股市，周三半導體股表現不一，輝達的重要記憶體供應商SK海力士股價不變，維持在17.6萬韓元。晶片設備供應商韓美半導體(Hanmi Semiconductor)升1.1%。

三星電子下跌1.8%，至5.53萬韓元。

現代汽車升1.4%。電池製造商LGES漲1.8%。

第一製糖(CJ Cheiljedang)大漲5.2%，此前有傳言指出，該公司考慮出售生物部門。

韓元兌美元匯率來到1390.9韓元，持平於前一個交易日。自上週四以來，韓元一直在升值。