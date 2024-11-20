台電表示，面對國際能源轉型與淨零排放趨勢，台電積極發展多元能源，同時為強化電網韌性，廣設儲能系統以提升電力系統穩定與彈性。繼台南鹽田光電與高雄路園變電所各設置20MW儲能、龍潭超高壓變電所今年初啟用60MW儲能系統，台電接續打造同為重量級的60MW冬山儲能系統，占地約1,600坪，共配備23個貨櫃，總儲電量高達8.5萬度，等同可滿足約8,000戶家庭一整天用電需求。

大同公司總經理沈柏延表示，大同集團與台灣電力發展關係密切，長期配合國家政策，參與全台電力基礎建設與發展智慧能源系統，更在儲能相關領域深耕，從建置榮獲APEC智慧電網類銀質獎的台灣第一座微電網示範園區，離島南沙、東沙、七美島的微電網系統，成為台灣第一家上線台電日前電力交易平台、台灣第一家上線增強型動態調頻儲能系統的營運商，建置台灣第一套兆瓦級大型儲能案場，到今日完成冬山超高壓變電所儲能系統，大同始終不負眾望，貢獻台灣電力建設。

冬山儲能系統建設亮點，除了可提供頻率控制服務之外，為配合高電力品質之「即時慣量測量系統」，於冬山儲能導入全台首座週期性功率調變功能（Function of Periodic Power Modulation, FPPM），提供量測系統慣量所需之電能；並且擴充增加增強型動態調頻（E-dreg)功能，提供能量移轉服務，完成後直接由電力交易平台控制及調度，對於電網穩定性有正面性的助益。

安全性與資安防護亦為冬山儲能系統的重要特色。台電公司與大同智能合作，確保系統符合國際安全標準，並獲得第三方驗證機構Bureau Veritas頒發IEC62933-5-2與IEC62443-3-3認證，為台灣儲能技術提供更安全的保障。