法拉利跑車驗噪音「原地拉轉」竟爆管流綠水　網友：全民買單？

彰化一名法拉利跑車的車主，疑似遭受檢舉，被要求前往檢驗噪音，結果在彰化檢驗過程中，代驗人員用電風扇幫車輛降溫，然後不斷原地拉轉，最終檢驗雖然過關了，但是疑似車上的水冷管線爆裂，流出滿地的綠水，讓車主相當不滿，將現場影片PO在網路抱怨。

這名車主將檢驗噪音的過程，用手機錄影錄音，從影片中可以看到，檢驗人員利用打開這輛法拉利的後引擎蓋，然後旁邊放置工業電扇，隨後將檢驗的器具放在排氣管後方，隨後就一直原地拉轉，車主在旁邊還吐槽，是引擎大聲又不是排氣管大聲。

車主在網路《爆料公社》PO文表示「被通知來驗噪音！結果驗過了！車也被驗壞了！環保局在六期車已更改，高轉數車如紅線9000轉只要驗4500，結果我車是三期車，當初學者們用低轉數標準要驗如我車紅線8500轉驗6375轉！」，而PO文引起網友雙方面的反應。

網友針對車主PO出的影片，紛紛留言表示：「很多都是外包然後一問三不知的」、「只會拉轉的拉基」、「修車費車主吞？全民買單？很棒喔！」、「外行裝內行，整人最行」、「抓污染噪音抓不到，搞壞車子特別行的單位」、「叫一群對車輛外行的人來檢測，出問題了又不負責」、「憑什麼要大家忍受噪音！強力支持驗車」、「你只是普通老百姓，只能忍耐」、「恭喜環保局喜提法拉利」。