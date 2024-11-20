民進黨籍立委李坤城在立法院質詢時問到核四地目是否有機會變更、還地於民，行政院長卓榮泰回應，若取得共識就會往土地合理使用、活化方面談。新北市城鄉局則說，該用地權屬中央，若有需要可向內政部提出，市府會就地方需求提供建議、行政協助。

李坤城19日在立院質詢指出，核四既然沒有重啟或運轉，有無機會變更目的？他說，核四已經公投，沒有重啟問題，只有場址後續運用問題，是否可能轉作其他發電廠或用途規畫。卓榮泰回應，社會上還有其他討論議題，若能取得最大共識，核四議題不會再發生，要就土地合理使用、活化或更有效益的用途，才能進入變更地目討論。

新北市城鄉局副局長邱信智表示，該用地權屬中央，且核四廠位於東北角風景特定區計畫範圍，計畫為內政部擬定，目前內政部刻正啟動第四次通盤檢討作業中。若主管機關經濟部檢討有需要，可逕向內政部提出變更方案意見，納入通盤檢討辦理，屆時在規畫過程或者草案公開展覽等，市府也會就地方需求提供建議及相關行政協助。