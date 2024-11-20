劉品言20日出席台灣好鄰居協會公益活動，代言國際兒童人權日，關注全球兒童生存權益。她日前被拍到身邊有新歡，沒想到是烏龍緋聞，男方是公司助理，還是從小帶她長大的牧師、牧師娘的孫子，「我從他小看到大。」2人相差16歲，她秀出自己抱嬰兒時期的他合照，男方現在也有女友，她笑說真的吃不下去。

近期《影后》熱播，劉品言自認「我就是胖姐」，因為她開經紀公司跟藝人都沒簽約，培訓好之後藝人就離開，現在只剩下賴東賢一位。她也有媽媽心，覺得有時候教新人恨鐵不成鋼，所以坦言有私下哭過。劇情也有金主爸爸拱跳舞橋段，她也有遇過類似場合，「我通常是解圍的那個，身邊女生比較多需要保護，我就會先站出去，用幽默化解僵局。」

劉品言（右）無奈跟男助理傳出烏龍緋聞。（記者林奕如攝）

曾之喬即將臨盆，她在喬喬產期沒有看過對方，劉品言表示：「看到她散發幸福洋溢感，她是幸福的，小孩一定會過得開心，等她生產完再來好好聚會聊。」要當喬喬小孩的乾媽，她說：「乾媽先不要，當姐姐可以嗎，乾媽很多人可以當。」

劉品言年底要當張艾亞婚禮的伴娘，她一定超過3次，N次當伴娘，被眾人說有伴娘魔咒，「我憑實力單身，我很努力。」她說，「張艾亞不會讓我變成醜的伴娘。」