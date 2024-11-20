勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌， 多名國民黨立委呼籲，賴清德應比照洪仲丘案時任總統的馬英九出面；勞動部部長何佩珊僅說，「這是我的錯，我自己承擔。」

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。

立委葉元之表示，勞動部第一時間只想息事寧人，但外界都聯結到洪仲丘事件，因為皆與霸凌相關，官僚主義包庇，賴總統要出來講話嗎？立委羅智強也請賴清德總統應向全國公務員說聲對不起、謝謝你。何佩珊表示，「這是我的錯，我自己承擔。」

針對「立意良善」辭彙，引發外界不滿，何佩珊指出，這是外部專家認知，個人不認同這樣子的詞彙，還是要開考績會處理，且強調在完成懲處前不會核准辭呈。

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