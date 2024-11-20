嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯志卿繼今年5至6月，3度在新高口巡守區域拍到台灣黑熊後，9月又在特富野部落獵場領域往北霞山登山路徑旁，拍攝到台灣黑熊成年個體，讓他二度領到棲地監測獎勵金5萬元，而獵人協會除拍到台灣黑熊，也記錄到瀕臨絕種保育類野生動物，全台數量僅千餘隻熊鷹身影，為台灣生態紀錄再添一筆。

嘉義縣鄒族獵人協會在新高口巡守區域也記錄到熊鷹身影。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林業署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會9月才共同出版《鄒族獵場、踏查與敘事》，首度公開鄒族8個部落間的獵場，而這次湯志卿拍攝到台灣黑熊出沒，地點就在特富野部落獵場，鄒語名為thiataka。

嘉義縣鄒族獵人協會進行獵場踏查，山徑農路亦為野生動物常利用路徑。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

拍攝到台灣黑熊的特富野部落獵場地勢平坦且終年有水，植被豐富多樣，是水鹿、山豬等野生動物常出沒的地方。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義分署表示，獵人協會會根據黑熊的習性尋找架攝影機的地點，像特富野部落獵場地勢較為平坦且終年有水，針闊混生林內有檜木、牛樟、殼斗科植物、野蘋果、山枇杷、楠木等，是野生動物經常利用，且植被多樣豐富的地點，也是通往北霞山、楠梓仙溪必經山徑。

協助執行黑熊監測的嘉義縣鄒族獵人協會成立於2018年，制定「阿里山鄒族狩獵自治自律公約（einu）」規範獵人狩獵行為，2020年起執行阿里山鄉主要狩獵物種監測，落實狩獵成果回報制度，並積極投入台灣黑熊生態給付監測巡守。

為增進部落社區對台灣黑熊的認識，投入在地黑熊保育工作，嘉義分署自2023年開始，在黑熊分布熱點區域推行台灣黑熊生態服務給付計畫，內容包括巡護監測及入侵自主通報，提供入侵通報獎勵及宣導部落黑熊誤捕無罪，鼓勵在地民眾參與黑熊保護。

目前巡護監測由社區部落組織成立巡守隊，每月協助巡守黑熊潛在棲地，進行違法獵具通報及宣傳使用改良式獵具等工作，參與巡守部落社區，配合紅外線自動相機的架設，只要在巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以3次為限，原則以3個月為周期發一次獎金。

林業保育署嘉義分署張岱分署長20日頒發台灣黑熊監測獎勵金給嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯志卿。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義分署表示，湯志卿5月兩度在新高口巡守區域拍攝到黑熊，6月拍到小黑熊，9月在特富野拍到成年黑熊，換算5、6月領1次獎勵金，9月再領1次共2次，如在12月又拍到，還可以再領5萬。

由於台灣黑熊生態服務給付計畫去年開始推動，獵人協會巡護監測數據還在累積中，且目前都是小區域，嘉義分署表示，現還沒辦法推估大阿里山地區黑熊可能的數量。

依嘉義分署監測資料顯示，近年少數黑熊個體有稍微靠近山區村落及遊客活動區域的情形，少數黑熊個體已相當接近台18線，呼籲民眾如在有黑熊的山區活動，可留意是否有新的熊跡，如排遺、爪痕或腳印，建議隨身攜帶熊鈴、哨子或發出聲響讓熊知道人的存在。

如遭遇黑熊，嘉義分署呼籲保持鎮定勿驚慌，面對黑熊，盡可能拉開與熊的距離，盡速離開現場，千萬不要背對著黑熊逃跑或躺地裝死，食物及廚餘也應妥善包裝保存，避免味道逸散，落實無痕山林原則把垃圾帶下山。