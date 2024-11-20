花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場起造迄今已近40年，屋頂會不時滲水影響火化設備使用壽命，經縣府與鄉公所共投入710萬元經費後，現已完成改善。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場起造迄今已近40年，屋頂會不時滲水影響火化設備使用壽命，經縣府與鄉公所投入710萬元經費後，現已完成改善工程，鄉長鄉長游淑貞今天也前往現勘確認施工品質。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場肩負縣內北區6鄉鎮火化任務，隨建物起造迄今已近40年，屋頂會不時滲水影響火化設備使用壽命，鄉公所經向縣府爭取639萬經費及自籌71萬元改善防水與機電設備，歷經2個月的工程現已完工，未來也將持續提供周全服務，陪伴亡者圓滿走完最後一哩路。

慈雲山火化場1985年啟用後便承擔北區6鄉鎮市火化需求，平均每月火化量達220件，年火化數約2800件，火化量體為全縣之冠。

由於火化場位在山區，氣候潮濕多雨，建物屋頂陸續出現多處滲水及設備老化問題，且長期濕氣有助壁癌增生，影響火化設備使用壽命，吉安鄉公所為此向縣府提出防水改善與設備更新計畫，其中，防水工程獲得160萬6500元補助、機電設備改善工程則是478萬3500元，其他再利用補足工程費用。

火化場防水與機電設備改善工程已在日前完工，鄉長游淑貞與今天偕同縣府民政副處長吳俊毅、鄉民代會及公所相關人員前往現勘，確認施工的品質。

吳俊毅表示，慈雲山火化場是縣內重要的生命圓滿場域，服務量能和設施完善攸關北區民眾需求，縣長徐榛蔚特別關心也支持改善，今天現勘後也驗證工程確實提升火化場的使用安全性。

游淑貞則說，自她2019年上任後積極爭取花東基金補助並獲得1億320萬元優化火化爐設施設備，感謝縣府支持及鄉代會通過自籌款編列執行，協力提升慈雲山火化場的硬體設施，全面優化殯葬服務環境。