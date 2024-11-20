施耐德電機服務、關鍵客戶暨產業及永續發展事業部總經理洪志賢指出，台灣企業正面臨政策與市場雙重壓力，施耐德電機透過專業的永續顧問服務，幫助企業量身制定減碳計畫，確保其在碳有價時代依然保持優勢。他強調：「我們致力於協助企業提升能源使用效率，並引導其布局再生能源，實現減碳目標的同時，有效降低長期營運成本。」

施耐德電機建議企業在碳盤查後聚焦以下兩大措施，以達成減碳效益：一、提升能源效率：採用低碳高效能設備、推動製程自動化及電氣化，並導入智慧能源管理系統，可顯著優化能源使用效率，減少能耗與碳排放。二、布局再生能源：企業可採購綠電或建置自有再生能源發電系統，配合微電網技術，提升供電穩定性並降低碳足跡。

洪志賢表示，這些措施不僅是實現短中期減碳效益的有效策略，更能幫助企業在國際供應鏈與市場競爭中脫穎而出。

面對無法避免的碳排放，施耐德電機亦推出碳抵換與碳權諮詢服務，涵蓋碳市場分析、碳權採購及開發等範疇，幫助企業完善淨零碳排最後一哩路。透過此服務，企業可選擇國內外碳權專案，如森林保育或海洋保護計畫，以最具成本效益的方式達成減碳目標。

洪志賢補充：「在碳費政策試申報即將啟動的時刻，企業應優先完成碳盤查，並採取積極行動減碳。對於短期內難以完全消除的碳排放，碳抵換服務將是企業達成階段性淨零目標的關鍵補充。」

隨著碳費政策倒數計時，施耐德電機呼籲企業立即啟動自主減碳計畫，透過系統化的策略布局，在邁向淨零的道路上搶占先機，創造永續競爭力。