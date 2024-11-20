國旅住宿市場自新冠疫情趨緩邊境開放後持續低迷，飯店業者改拚餐飲市場業績，歲末年終之際，桃園各飯店推出具特色的尾牙春酒專案，新春圍爐年菜也開放預訂及外帶，幾乎秒殺。然而餐飲業缺工潮持續蔓延，各飯店訂桌價格幾乎都調漲，漲幅1至2成左右。

南方莊園度假飯店業者說，2025除夕圍爐2館宴會廳加起來約100桌已經完售，今年飯店業雖然人力物力成本增加許多，考量宴會廳很大桌數也多，期盼衝高訂席率相關漲幅都自行吸收，所以價格並未調漲。西餐廳buffet餐期有2輪，第1輪幾乎已經訂滿，第2輪則是還有空位。

業者也說，因為明年農曆過年在1月底比較早，很多企業選擇不吃尾牙改吃春酒，目前訂席桌數雖然跟往年相較差不多，然而周五晚上檔期很早就已經訂滿，甚至有企業因為想要的日子訂不到桌，只能預訂到明年5月吃春酒。而農曆過年假期長達9天，預估國人還是喜歡出國旅遊，雖然春節訂房率不一定好，但餐飲業績預估可提升2成左右。

和逸飯店桃園館則說，今年逸薈軒中餐廳及逸．市集Buffet西餐廳的除夕訂位在11月初額滿，宴會廳除夕圍爐目前訂席率達7成，預估所有席次將在12月初全數完售，有望進一步提升年底業績，部分應景食材越接近過年會再上漲，預估漲幅15％至20％，因此除夕圍爐價格微幅調漲1成左右。而明年春節假期長，預期小型家宴對館內餐廳的營收都會增長。另外，尾牙春酒饗宴今年8月開始預訂，目前1月旺日已滿，整體約8成滿，尾牙高峰期則落在1月中旬。

桃園喜來登飯店業者也說，明年春節圍爐團圓宴包含中式圓桌、自助buffet的2輪餐期，在10月底已經銷售一空，連除夕中午也有9成滿。另尾牙春酒訂席旺日全滿，平日也達6成。因為人力、食材以及整體營運水電成本上漲，整體價格相較於去年調整約10％至15％，民眾接受度仍高。