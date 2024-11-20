林百貨年度盛事「府城摩登大遊行」，今年以「台南400 囍事滿載」為主題，12月7日近30團將一路從河樂廣場走到林百貨，全城共慶台南400；活動一大亮點除首次邀請3個日本文化祭典踩街團體參與，呈現揮舞大旗經典橋段，地主隊伍也不落人後，把辦桌穿上身「團圓宴流水席」、「喜慶花圈」，堪稱超狂遊行。

1932年開幕的林百貨是當時的府城摩登象徵，每年12月林百貨也透過這項重要慶典，集結台南產、官、學界及日本友好城市參與，展現在地觀光、文化創意及台日交流，「讓世界看見台南」，重現昔日末廣町盛況。市長黃偉哲指出，美國紐約有享負盛名的Macy's感恩節大遊行，台南最具代表性的就是林百貨府城摩登大遊行，歡迎大家12月7日一同來參加。

市長黃偉哲（右二）邀請大家12月7日來台南參與這場別開生面的大遊行。（曹婷婷攝）

府城摩登大遊行邁入第11年，規模更勝以往，此次大遊行從河樂廣場出發，一路沿著中正路回到林百貨，隊伍將由林百貨店哥、櫃姐組成的旗隊領軍，揭開遊行序幕，今年參與遊行的團體集結台南與日本近30組團體。

Focus時尚流行館以「台南鬧熱滾滾」為題，從傳統辦桌汲取靈感，打造「團圓宴流水席」、「喜慶花圈」、「霸氣紅蟳米糕宴」等人物造型，一曝光立刻吸引眾人目光。

來自日本的《SOFTBANK YOSAKOI部》編排充滿繽紛活力與熱血。（林百貨提供／曹婷婷台南傳真）

活動當天，台南晶英酒店將以喜慶主題亮相、人氣高漲的魚頭君也將以復古紳士造型參與；此外，多所學校與在地團體，包括首次參與的南英商工電影電視科，特別穿上歷代學生運動服致敬歷史、鳳天神鼓帶來鼓樂；日本白河縣超人氣吉祥物Shirakawa，也將到場。

《BASARA》來自北海道札幌，表演深具震撼力量和感染性。（林百貨提供／曹婷婷台南傳真）

林百貨提到，今年備受矚目的就是首次有日本文化祭典踩街團體參與，《極津》為充滿活力的青春女子限定團體、《SOFTBANK YOSAKOI部》編排充滿繽紛活力與熱血的氣氛、《BASARA》來自北海道札幌，表演深具震撼力量和感染性，3團在文化慶典中皆有揮舞大旗的經典橋段，預期將是當天活動一大亮點。

值得一提的是，隨著台南400進入尾聲，林百貨也策畫「光輝印記，璀璨旅程」展覽於4樓展出，帶領大家重溫整年度台南400慶典活動，從豐富多彩的藝文展演到盛大的節慶盛事，展現台南多元活力，也藉此展覽，讓這段光輝歷程延續至未來，迎接下一個400年璀璨。