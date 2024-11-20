日商川崎公司捐贈屏科大3套雙臂機器手臂，屏科大校長張金龍（左）接受川崎重工台灣區總經理小野晃司（右）捐贈。（屏科大提供／羅琦文屏東傳真）

屏科大達人學院2020年成立了工業機器人跨域教學實驗室，開設相關實務課程。（屏科大提供／羅琦文屏東傳真）

屏科大將運用川崎重工捐贈的機器手臂，提供大學部學生專題製作，並支援碩士生在產學研究的實務應用。（屏科大提供／羅琦文屏東傳真）

日商川崎重工20日捐贈屏東科技大學3套雙臂協作機器手臂，屏科大表示，這些機器手臂具觸控皮膚，可安全與人協同工作，適用於工件組裝及電路板插件等精密作業，將用於實務專題與產學研究，並持續推動機器人工程師證照與高中職機器人體驗營活動，期待未來與川崎公司深化合作。

捐贈典禮由屏科大校長張金龍接受川崎重工台灣區總經理小野晃司捐贈，屏科大工學院長陳天健、機械系主任吳上立、智慧機電學士學位學程主任徐子圭、盈昶精工董事長陳泳助、日商川崎重工所長福原彰、經理許宏榮等師長與來賓共同見證。

屏科大校長張金龍表示，非常高興在創校百年之際，日本川崎重工捐贈3套雙臂協作機器手臂供學校教學與研究使用，這是送給屏科大最好的生日禮物，未來學校會善加使用這3套機器手臂，培育國內產業自動化的專業人才。

小野晃司表示，川崎重工盼隨台灣的經濟成長，如同屏科大不斷的替台灣栽培優秀人材一樣，為台灣做出各種貢獻，為向同為百年基業的屏科大表達最高的敬意，川崎重工業也決定，捐贈新型機器人手臂，讓川崎重工與屏科大共同培養出更優秀的人材。

屏科大表示，2020年達人學院成立了工業機器人跨域教學實驗室，開設相關實務課程，供全校有興趣的學生選修，並輔導學生通過機器人工程師術科檢定。截至目前已有8個科系、139位同學取得機器人工程師證照，為南部自動化專業人才的培育提供了強大助力。此外，屏科大每年舉辦2至3梯次的高中職學生機器人體驗營，已成為高屏地區推動機器人教育的重要推手。

本次川崎重工業捐贈的雙臂協作機器手臂，具備類似人類雙手的靈活性，能執行如工件組裝與電路板插件等精密作業；其內建觸控皮膚感應，能在接觸異物或人體時自動停止運動，確保工作安全，適合與人類協同作業。這項技術不僅展示了川崎重工的尖端科技實力，也為屏科大的教學與研究注入新動能，進一步提升學生的實務能力與競爭力。