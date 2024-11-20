台北市雙層觀光巴士原為行銷城市，但國民黨市議員柳采葳指出，觀巴上路8年，搭乘人次逐年下降，不少民眾抱怨時刻表不準確、導覽器故障、無下車鈴，且路線與捷運高度重疊，票價卻高出許多，讓行銷城市的美意大打折扣。

台北市雙層觀光巴士遭民眾抱怨時刻表不準確、語音導覽器故障、且路線與捷運高度重疊等，種種缺失導致搭乘人次逐年降低。（台北市議員柳采葳提供／謝佳君傳真）

北市觀傳局回應，會與公運處合作，督促觀巴業者改善問題、持續精進，包括確實依時刻表發車，立即改善故障設備，並要求業者定期檢查與保養。另外，業者會依客群需求規劃遊程路線，未來也會配合市府大型活動推出優惠活動，吸引、提高旅客搭乘意願。

柳采葳說，台北市雙層觀光巴士共8輛、每輛有57個座位，但自2017年營運以來，搭乘人次逐年降低，近5年平均載客數僅2成，甚至有15天的整日載客數為0，形同「蚊子巴士」。

不少民眾抱怨，觀巴時刻表不準，曾遇過車班遲到20分鐘，且巴士沒有隨上隨下，下車要等待2小時或更久才能乘坐下一班；還有旅客抱怨，車上的語音導覽器故障，也沒有停車鈕，需要從甲板下來告訴司機停車，相當危險。甚至有民眾認為，觀巴路線與捷運淡水信義線、板南線重疊，票價卻比捷運高許多。

柳采葳說，觀巴營運8年來沒有調整、新增過路線，加上種種缺失，難怪搭乘人次逐年下降。她建議，除了改善缺失，觀傳局應與各單位合作，新闢路線，例如結合地方特色節日及賽事，像是白晝之夜、潮台北音樂祭、及串連世壯運各場館及觀光景點等，推出特色主題觀巴或優惠活動，創意化行銷城市。

觀傳局表示，雙層觀巴前幾年受到疫情影響，部分時段停班導致沒有載客數，現在旅客已逐漸回流。同時，觀光巴士本身就是串聯北市熱門觀光景點，提供旅客不一樣的遊覽體驗，因此業者也推出包車營運模式，依客群需求規劃遊程路線，例如今年就配合大稻埕夏日節推出煙火專車。