該部門在聲明中表示，出於高度謹慎，美國駐基輔大使館將關閉，使館人員將依指示就地避難。美國大使館建議美國公民做好準備，一旦空襲警報發布，請立即避難。
在獲得美國總統拜登首肯後，周二，隨著俄烏戰爭來到第1000天，烏克蘭動用了美國ATACMS長程導彈襲擊俄羅斯領土。俄羅斯總統普丁也不甘示弱，批准了該國新版的核威懾國家基本政策，以降低俄國動用核武的門檻。克里姆林宮表示，如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，根據新的核威懾政策，俄羅斯即可動用核武反擊。
美國國務院領務局周三發布緊急聲明，稱美國駐基輔大使館收到當地可能在周三遭到重大空襲的情資，因此將關閉使館。
該部門在聲明中表示，出於高度謹慎，美國駐基輔大使館將關閉，使館人員將依指示就地避難。美國大使館建議美國公民做好準備，一旦空襲警報發布，請立即避難。
在獲得美國總統拜登首肯後，周二，隨著俄烏戰爭來到第1000天，烏克蘭動用了美國ATACMS長程導彈襲擊俄羅斯領土。俄羅斯總統普丁也不甘示弱，批准了該國新版的核威懾國家基本政策，以降低俄國動用核武的門檻。克里姆林宮表示，如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，根據新的核威懾政策，俄羅斯即可動用核武反擊。
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