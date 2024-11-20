該部門在聲明中表示，出於高度謹慎，美國駐基輔大使館將關閉，使館人員將依指示就地避難。美國大使館建議美國公民做好準備，一旦空襲警報發布，請立即避難。

在獲得美國總統拜登首肯後，周二，隨著俄烏戰爭來到第1000天，烏克蘭動用了美國ATACMS長程導彈襲擊俄羅斯領土。俄羅斯總統普丁也不甘示弱，批准了該國新版的核威懾國家基本政策，以降低俄國動用核武的門檻。克里姆林宮表示，如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，根據新的核威懾政策，俄羅斯即可動用核武反擊。