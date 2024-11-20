誠美材料科技員工們全力支持「食光寶盒、共誠美好」集食送愛活動。（寶智華攝）

食光寶盒會依受扶助孩童需求，裝備各種食物物資。（寶智華攝）

世界展望會南區辦事處扶助南、高、屏地區共10650名弱勢孩童，歲末年終許多孩童連吃飽都有困難，展望會上星期規畫「食光寶盒、共誠美好」集食送愛活動，獲得台南樹谷園區「誠美材料科技」1100名員工響應捐助50萬元，共添購500份食物箱，20日領頭捐贈，距離至歲末所需1萬個食物箱還差9500個。

南區辦事處區處長林惠君表示，歲末時節，許多孩子開心期待的是聖誕禮物，但對弱勢家庭與兒童而言，能有物資、食物，填飽肚子、不用為下一餐擔憂，就已萬幸；展望會南區辦事處在南、高、屏地區共扶助10650名弱勢孩童，不僅需要民生物資，更常常有一餐沒一餐的，南區辦事處因而於上星期規畫了這次「食光寶盒、共誠美好」集食送愛活動，工作人員主動出擊向公司行號募集食材與物資，很幸運的遇到台南樹谷園區「誠美材料科技」答應全力支持。

誠美材料科技永續發展委員會主任委員萬昆泰表示，誠美材料科技入公益已近20年，無論是文藝支持、體育賽事、消防公衛等領域都可看見誠美的身影，這次是首度和世界展望會合作，透過社工在地服務與訪視，將食材、物資送到受助孩童手中。公司1100名員工熱烈捐款，公司款項補齊至50萬元，添購了500份食物箱，並加碼捐贈220個玻璃保鮮盒，希望表達關懷情意。

公開捐贈儀式於20日上午在誠美材料科技舉行，誠美材料科技永續發展委員會主任委員萬昆泰將50萬元支票捐贈給世界展望會南區辦事處，由區處長林惠君代收。

林惠君說，展望會南區辦事處扶助南、高、屏地區共10650名弱勢孩童，每個月至少需要5000份食物箱，現在到農曆年約2個月的時間，初估需1萬個食物箱，誠美材料科技今天捐了500個，離目標還差9500個，雖然還有很大的差距，但總算有了好的開始，讓展望會工作人的士氣受到莫大鼓舞。