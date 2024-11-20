經濟部統計處20日發布10月外銷訂單，金額達554.5億美元，年增4.9％，創歷年同月次高，優於預期，累計1至10月金額達4843.5億美元，創歷年同期新高，年增3.8％，預估11月接單530億至550億美元，呈現月減，年增態勢。

統計處指出，10月外銷訂單554.5億美元，較上月增加16.6億美元或增3.1％，經季節調整後增3.5％；與上年同月比較：外銷訂單增加25.8億美元或增4.9％，按新台幣計算增4.2％；累計1至10月與上年同期比較：1-10月外銷訂單4,843.5億美元，較上年同期增加177.5億美元或增3.8％。

其中電子產品外銷金額達209.1億美元，月增10％，年增11.2％，主要是AI、高效運算需求強勁；至於資通信產品外銷金額為175.8億美元，月減0.1％，年增0.5％，同樣因AI需求強勁，帶動伺服器、網通產品訂單成長，不過手機接單呈現月增、年減比態勢，抵銷部分增幅，接單同樣以來自美國增加1.9億美元較多。

主要接單區域美國、歐洲、東協、日本皆呈現月增態勢，僅香港、大陸地區呈現月減，以光學器材減少17.3億美元，減幅11.2％較多；美國則是月增6.2％，年增12.6％，以電子產品增加17.3億美元，月增24.3％最多。

統計處長黃于玲指出，仍維持第4季優於第3季的預期，預估11 月接單金額在530億至550億美元之間呈現月減4.4％至0.8％，年增4.7％至8.6％。