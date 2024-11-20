🔴【LIVE直播】勞動部職場霸凌事件延燒 卓榮泰最新回應｜2024.11.20｜Taiwan News Live｜台灣のニュース生放送｜ 대만 뉴스 방송

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職場霸凌事件，1名39歲公務員疑因此在辦公室內輕生，勞動部19日認定職場霸凌成立且情節重大，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職。而前勞動部長許銘春19日也在臉書致歉未能即時得知情況。對此，行政院長卓榮泰今（20）日預計4點30分出面針對此次事件發表談話。

卓榮泰今日受訪時表示，對於近日勞動部發生遺憾事件，他對同仁家屬表達最深的哀悼和歉意。卓榮泰也指出，「稍早何部長說明，勞動部已經依照規定，將懲處送到考績會」，卓榮泰直言，「在本案中顯然有重大錯誤的謝宜容分署長記兩大過、送懲戒法院，最嚴厲處分是免除職務，且未來不得再任公職」。

再來，勞動力發展署蔡孟良署長記一大過、調離主管職。副分署長及秘書室主任，也一併要處理；最後政府失去一位寶貴的同仁，我們要給家屬和社會大眾明確的交代，全案將送檢調單位，詳加調查。

卓榮泰也要求，「除了此案的懲處調查。各部門、機關，了解內部有沒有職場霸凌情形，若有，一週內完成調查，依法處理」，卓榮泰還提到，「中央政府各機關職場霸凌防治作業辦法，立刻展開全盤檢討，加強員工保護、縮短調查時程、落實執行，並將檢討結果回報行政院」。

卓榮泰也說，「未來各級機關尤其是各主管級的同仁，都要秉持理性溝通，不應該有辱罵、霸凌等情形發生，公務人員的心理輔導相關機制務必要落實。政府要能營造合理的工作環境，不能再有憾事發生」。

最後，卓榮泰也鞠躬表示，「要再次向不幸過世的勞動部同仁家屬以及國人，表達最深的歉意，對不起大家」，對於何佩珊請辭，卓榮泰也表示，「我們先儘速完成責任的追究，至於他的責任歸屬，我會詳細跟他討論」。

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