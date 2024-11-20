勞動部勞動力發展署北分署傳出職場霸凌，甚至有公務員因此輕生，矛頭指向分署長謝宜容，勞動部部長何佩珊20日在立院表示，將記2大過免職處分。從「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署」網頁發現，分署長介紹已經被清空，且下午4點20左右，勞動部勞動力發展署網頁一度出現無法進入的情況，是否為太多人查詢署長及分署長資料，還有待瞭解。
《中時新聞網》實際觀察勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署網頁，發現在分署長及副分署長簡介中，已經沒有謝宜容的相關介紹，僅剩副分署長李燕玲的經歷。而隨著霸凌案的情況愈演愈烈，勞動力發展署的官網在下午4點多後也一度出現無法進入的狀況，不知是否有針對官網內容作出調整。
根據《中時新聞網》下午4點20分左右實際測試，目前從搜尋網站勞動部勞動力發展署全球資訊網-中文網直接進去，會出現「抱歉！請您再重新檢視輸入的網址是否正確。」的訊息，但相關網域的在職訓練網、業務專區、線上申辦、下載專區等可以直接進去。
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